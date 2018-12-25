Haşdi Şabi: "Abd, Deaş'ın Irak'a Yeniden Girmesini İstiyor"
1 saat önce
Irak'taki Şii örgüt Haşdi Şabi, ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle DEAŞ'ın Irak'a girmesinin önünün açıldığını ileri sürdü.
Irak
'taki Şii örgüt Haşdi Şabi
, ABD
'nin Suriye
'den çekilmesiyle DEAŞ'ın Irak'a girmesinin önünün açıldığını ileri sürdü.
Şii örgüt Haşdi Şabi resmi internet sitesine açıklama yapan Haşdi Şabi Musul
Operasyon Komutanlığı Yardımcısı Haydar Adil, ABD'nin Suriye'den çekilerek DEAŞ'ın yeniden Irak'a girmesini amaçladığını söyledi.
Musul bölgesinde hazırda bulunan çok sayıda askerlerinin olduğunu belirten Adil, ABD'nin DEAŞ'a ilk defa fırsat vermediğinin altını çizerek, "Olası bir durum için birliklerimiz teyakkuzda. Yakın zamanda ABD askerlerinin bazı silahlarını Irak'a karşı kullanmak üzere DEAŞ'a terk ettiğini gördük" dedi. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:45 Kaynak: İHA
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