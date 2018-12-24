Son Dakika Haberleri: Haşdi Şabi Alıkoyduğu Ezidi Peşmergeleri Serbest Bıraktı

Haşdi Şabi Alıkoyduğu Ezidi Peşmergeleri Serbest Bıraktı

1 saat önce

Irak'ta Haşdi Şabi güçleri tarafından Musul'un batısındaki Sincar ilçesinde alıkonulan Ezidi Peşmergeler serbest bırakıldı.

Haşdi Şabi Alıkoyduğu Ezidi Peşmergeleri Serbest Bıraktı, System.String[]
Irak'ta Haşdi Şabi güçleri tarafından Musul'un batısındaki Sincar ilçesinde alıkonulan Ezidi Peşmergeler serbest bırakıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Ezidi Peşmerge Komutanı Haydar Şeşo, alıkonulan 30 Ezidi Peşmerge'nin serbest kaldığını söyledi.

Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, bu sabah Musul'dan Sincar'a gelen Haşdi Şabi güçlerinin ilçede Ezidi Peşmerge karargahına baskın yaptığını belirterek, 30 Ezidi Peşmerge'nin alıkonulduğunu ifade etmişti.

Sincar'daki güç dengesi

Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığına bağlı Ezidi Peşmergeler ve terör örgütü PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar varlık gösteriyor.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin de 16 Ekim 2017'ye kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı söz konusuydu.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:58 Kaynak: AA

Musul, Sincar Dağı, Haşdi Şabi, Güncel
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