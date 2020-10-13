Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in mezarının yanında patlayıcı bulundu - Son Dakika

Irak'ta ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülen Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Necef'teki mezarının yanında patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Irak'ta Haşdi Şabi Basın Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ocak ayının başında ABD tarafından öldürülen Şii Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Necef'de Vadi el-Selam mezarlığındaki mezarı yanında 10 adet patlayıcı bulunduğu aktarıldı. Patlayıcıların işçilerin bölgede kazı işlemleri yaptığı sırada bulunduğunu kaydedilen açıklamada, patlayıcıların Necef Sivil Savunma ekipleri tarafından imha edildiği belirtti.

Öte yandan, sosyal medyada el-Mühendis'in mezarına bombalı saldırı düzenlendiğine ilişkin iddialar Haşdi Şabi yetkililerince yalanlandı.

Haşdi Şabi örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği saldırıda öldürülmüştü. - ERBİL