Son Dakika Haberleri: Haşdi Şabi içerisinde İran'a yakın liderin görevi lağvedildi
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Haşdi Şabi içerisinde İran'a yakın liderin görevi lağvedildi

24 dakika önce

Irak'ta, Haşdi Şabi Kurumunun yapısında yapılan değişikliğe göre, İran'a yakınlığıyla bilinen Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in görevi lağvedildi.

Haşdi Şabi içerisinde İran'a yakın liderin görevi lağvedildi, System.String[]

Irak'ta, Haşdi Şabi Kurumunun yapısında yapılan değişikliğe göre, İran'a yakınlığıyla bilinen Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in görevi lağvedildi.

Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad'ın imzasıyla yayınlanan belgede kurumun yapısında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, kurum içindeki tüm atamalar sadece Feyyad'ın yetkisinde bulunuyor. Feyyad'ın imzasıyla çıkan genelgede, Mühendis'in yürüttüğü başkan yardımcılığı görevi lağvedildi.

Mühendis, Haşdi Şabi içerisinde İran'a en yakın komutan olarak biliniyor.

Görevi lağvedilen Mühendis'in bu düzenlemeye itiraz ettiği ifade ediliyor.

Haşdi Şabi içindeki çekişme

Haşdi Şabi Kurumu Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad ile İran'a yakınlığıyla bilinen Ebu Mehdi el-Mühendis arasında iktidar çekişmesi olduğu biliniyor.

İki lider arasındaki çekişme basına da yansımıştı.

Mühendis, 21 Ağustos'ta insansız hava araçlarıyla düzenlenen Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılardan açıkça ABD ve İsrail'i sorumlu tutmuş, ancak Kurum Başkanı Feyyad, Mühendis'in açıklamalarının Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Haşdi Şabi, Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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