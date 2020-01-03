Haşdi Şabi Komutanı Amiri'den "ABD'ye karşı birlik olma" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haşdi Şabi Komutanı Amiri'den 'ABD'ye karşı birlik olma' çağrısı - Son Dakika

Haşdi Şabi Komutanı Amiri'den "ABD'ye karşı birlik olma" çağrısı

6 saat önce

Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesinin ardından "ülkedeki tüm ulusal güçlere birlik olma" çağrısında bulundu.

Haşdi Şabi Komutanı Amiri'den

Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesinin ardından "ülkedeki tüm ulusal güçlere birlik olma" çağrısında bulundu.

Amiri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Irak Meclisi'nde 2'nci parti konumundaki Fetih Koalisyonu lideri de olan Amiri, açıklamasında ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için tüm ulusal güçleri aynı safta birleşmeye çağırdı.

Irak'ta öldürülen Süleymani ve Mühendis ile çok yakın ilişkilere sahip olduğu bilinen Amiri, ayrıca saldırıyı "kirli bir suç" olarak niteledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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