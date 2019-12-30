Haşdi Şabi: "Ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Haşdi Şabi: 'Ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi' - Son Dakika

Haşdi Şabi: "Ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi"

6 saat önce

Irak'ın batısındaki Anbar ilindeki Şii Haşdi Şabi güçlerine ait ABD savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldiği belirtildi.

Haşdi Şabi:

Irak'ın batısındaki Anbar ilindeki Şii Haşdi Şabi güçlerine ait ABD savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldiği belirtildi.


Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Basın Ofisinden yapılan açıklamada Irak - Suriye sınırındaki Kaim bölgesinde yer alan Haşdi Şabi askeri üssüne düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısının 27'ye yaralıların sayısının ise 51'e yükseldiği belirtildi. Enkaz altından ceset çıkarma çalışmalarının devam ettiği için ölenlerin sayısının artmasından endişe duyulduğu bildirildi.


ABD Savunma Bakanlığı, Ketaib Hizbullah'ın ait 5 askeri üslere hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.


Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis "Saldırının karşılıksız kalmayacağı" uyarısında bulunurken Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih saldırıyı "Egemenlik ihlali" olarak nitelendirdi. - ERBİL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu
Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi

Son Dakika Haberleri
22:55 Bebek bezinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
22:53 Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi? - Son Dakika Haber
22:34 Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Libya'ya göndereceği iddiası: Maaş karşılığı koruma - Son Dakika Haber
22:19 Arap Birliği'nden Libya için olağanüstü toplantı kararı - Son Dakika Haber
22:17 Bu görüntüler gerçek! Gözlerinize inanamayacaksınız - Son Dakika Haber
21:53 Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:04:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Haşdi Şabi: "Ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]