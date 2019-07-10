Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan girerken yakalandı
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Samsun polisi, Haşdi Şabi terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen Türk vatandaşı bir kişiyi Suriye'den Türkiye'ye girerken silahıyla birlikte yakalattı.
Samsun Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
polisi, Haşdi Şabi
terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen Türk vatandaşı bir kişiyi Suriye
'den Türkiye
'ye girerken silahıyla birlikte yakalattı. Samsun'a getirilen terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk vatandaşı olup daha önce Samsun'da ikamet eden M.C.D.'nin (26) Haşdi Şabi terör örgütü ile bağlantısını tespit etti. Samsun TEM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu şahıs hakkında yakalama kararı çıkarttı. M.C.D., Suriye'den Hatay
sınırından Türkiye'ye giriş yaparken silahıyla birlikte yakalandı.
Samsun'a getirilen M.C.D., Samsun TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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