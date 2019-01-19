Son Dakika Haberleri: Haşdi Şabi Suriye'nin İç Kesiminde Deaş'ı Vurdu

Haşdi Şabi Suriye'nin İç Kesiminde Deaş'ı Vurdu

36 dakika önce

Irak'taki Haşdi Şabi güçleri, Suriye'nin iç kesimlerine geçerek terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Haşdi Şabi Suriye'nin İç Kesiminde Deaş'ı Vurdu, System.String[]
Irak'taki Haşdi Şabi güçleri, Suriye'nin iç kesimlerine geçerek terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Irak'ın batısında yer alan ve Suriye sınırına yakın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye toprakları içinde DEAŞ unsurlarına karşı operasyon düzenlediklerini ifade etti.

Muslih, operasyonun Suriye'nin Suse bölgesinde gerçekleştiğini ve saldırı sonucu 35 örgüt mensubunun öldürüldüğü bilgisini verdi.

Suriye'deki sınır bölgelerinin güvenliğinin kendi denetimlerinde olduğunu belirten Muslih, örgütün sınır şeridindeki tüm hareketlerinin gözlemlendiğini kaydetti.

Haşbi Şabi'nin daha önce Suriye sınırı şeridinde DEAŞ'a yönelik operasyon yaptığı iddia edilerek Irak'ın yerel medyasında yer buluyordu ancak ilk defa söz konusu güçler Suriye'nin iç kesimlerinde operasyon yaptıklarını resmi bir şekilde beyan etti.

Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları da daha önce DEAŞ'ın Suriye'deki hedeflerini vurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Haşdi Şabi, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı

Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:51:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haşdi Şabi Suriye'nin İç Kesiminde Deaş'ı Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]