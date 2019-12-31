Haşdi Şabi yanıları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor - Son Dakika

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Haşdi Şabi yanıları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor
13 saat önce
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi yanlıları elçilik binasına girmeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi yanlıları elçilik binasına girmeye çalışıyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Haşdi Şabi yanlıları, ABD'nin Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girmeye çalışıyor. ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısını kınadıklarını ifade eden Haşdi Şabi yanlıları, "ABD'ye ölüm" sloganları atıyor. ABD bayrağını da yakan Haşdi Şabi yanlıları, güvenlik kameralarını söktü. - BAĞDAT
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