Haşdi şabi'ye ikinci hava saldırısı, 6 kişi öldü - Son Dakika
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Haşdi şabi'ye ikinci hava saldırısı, 6 kişi öldü

6 saat önce

IRAK'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

IRAK'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 6 komutanın öldüğü öğrenildi.

Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya gece saatlerinde hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Olayda 6 Haşdi Şabi komutanının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bazı Irak televizyonları da saldırıyı doğruladı.

PATLAMA SESLERİ VE ALEVLER CEP TELEFONUNDA

Öte yandan, saldırı ile ilgili sosyal medyaya düşen bir görüntü dikkat çekti. Hava saldırısı sırasında, art arda güçlü şekilde patlamalar meydana geliyor ve alevler yükseliyor.

Haşdi şabi'ye ikinci hava saldırısı, 6 kişi öldü

Haşdi Şabi, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
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