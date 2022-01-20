Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 terörist firar etti - Son Dakika

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ'a mensup yabancı uyruklu terörist savaşçıların tutulduğu Sanayi Hapishanesine silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi çevresinde patlama sesleri duyuldu.

TSİ 21.00 sularında DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup, YPG/PKK'lı teröristler gibi davranarak Sanayi Hapishanesine saldırı düzenledi.

Bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştiren grup, hapishane çevresinde YPG/PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi.

Saldırının ardından hapishanede isyan çıktı. Kaynaklar bu sırada 25 DEAŞ üyesinin cezaevinden kaçtığını belirtti.

YPG/PKK isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek gönderdi, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterleri de YPG/PKK'lı teröristlere, aydınlatma fişekleri atarak havadan destek verdi.

Çatışmaların devam ettiği olayda en az 3 YPG/PKK'lı terörist yaralandı.

Saldırı ve çatışmalar sonucu hapishane yakınındaki bir yakıt istasyonunda da yangın çıktı.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DEAŞ'lı bulunuyor.

Buradaki DEAŞ'lı teröristler, olumsuz hapishane şartları nedeniyle sık sık isyan çıkarıyor.