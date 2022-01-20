Üye Girişi
Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 terörist firar etti - Son Dakika

Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 terörist firar etti

20.01.2022 22:52
Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 terörist firar etti

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ'a mensup yabancı uyruklu terörist savaşçıların tutulduğu Sanayi Hapishanesine silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti.

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ'a mensup yabancı uyruklu terörist savaşçıların tutulduğu Sanayi Hapishanesine silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi çevresinde patlama sesleri duyuldu.

TSİ 21.00 sularında DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup, YPG/PKK'lı teröristler gibi davranarak Sanayi Hapishanesine saldırı düzenledi.

Bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştiren grup, hapishane çevresinde YPG/PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi.

Saldırının ardından hapishanede isyan çıktı. Kaynaklar bu sırada 25 DEAŞ üyesinin cezaevinden kaçtığını belirtti.

YPG/PKK isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek gönderdi, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterleri de YPG/PKK'lı teröristlere, aydınlatma fişekleri atarak havadan destek verdi.

Çatışmaların devam ettiği olayda en az 3 YPG/PKK'lı terörist yaralandı.

Saldırı ve çatışmalar sonucu hapishane yakınındaki bir yakıt istasyonunda da yangın çıktı.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DEAŞ'lı bulunuyor.

Buradaki DEAŞ'lı teröristler, olumsuz hapishane şartları nedeniyle sık sık isyan çıkarıyor.

YORUMLAR
500

Saldırı, DEAŞ, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 terörist firar etti - Son Dakika


Burak Elmas'ın locasını ablukaya aldılar, polis tribüne girdi Burak Elmas'ın locasını ablukaya aldılar, polis tribüne girdi         
22:52
Son Dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erkene çekildi Son Dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erkene çekildi         
22:51
Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin yüzünü görünce şoke oldu Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin yüzünü görünce şoke oldu         
22:44
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
22:50 Cesur kıyafetleri ile tartışmaların odağı haline gelen Gülşen: Hiçbir sıfatın kölesi değilim
22:43 Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin yüzünü görünce şoke oldu
22:35 Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi
22:13 Son dakika! Tuzla'da mobilya fabrikasında yangın çıktı
22:24 Galatasaray Kasımpaşa maçına damga vuran an!
22:18 Galatasaray kaybetti, Ata Demirer isyan etti!
22:15 Edis ile öpüşen kızı için Selami Şahin: Çocuklarım büyüdü, hayatlarına karışmıyorum
22:03 Kütahya'da Demirciören Göleti buz tuttu
21:59 Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu
21:48 Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 22:58:20. #1.13#
SON DAKİKA: Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 terörist firar etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement