Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/YPG terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmada, daha önce Suriye 'nin Haseke şehrinde terör örgütü adına sözde savaşçı olarak eğitim gören 2 şahsın Viranşehir ilçesinde olduğu belirlendi. Zanlıların Viranşehir ilçesine yerleşerek terör örgütü adına faaliyet yürütmeye devam ettiklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda İ.A. ve O.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Haseke'de terör eğitimi alan 2 kişi Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

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