Haseke'de terör örgütünün mühimmat deposunda patlama - Son Dakika

Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü PKK/ YPG'ye ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin Haseke ilinin kuzeyindeki Mşirfa Mahallesi'nde terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat deposunda patlama yaşandı. Patlama nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yerel kaynaklar patlamanın elektrik arızası kaynaklı olduğunu belirtirken, yerel medya da olayda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Depoda dün akşam saatlerinde pek çok patlamanın meydana geldiği ifade edildi. Art arda yaşanan patlamalar sonucu bölgede yangın çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.