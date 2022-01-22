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Haseke'de YPG/PKK ile hapishaneden kaçan DEAŞ'lılar arasındaki çatışmalar şiddetlendi - Son Dakika

Haseke'de YPG/PKK ile hapishaneden kaçan DEAŞ'lılar arasındaki çatışmalar şiddetlendi

22.01.2022 22:47
Haseke'de YPG/PKK ile hapishaneden kaçan DEAŞ'lılar arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde hapishaneden firar eden terör örgütü DEAŞ mensupları ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar 3 gündür devam ederken, ABD güçleri de bölgeye onlarca asker ve 7 tank sevk etti.

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Haseke ilinde hapishaneden firar eden terör örgütü DEAŞ mensupları ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar 3 gündür devam ederken, ABD güçleri de bölgeye onlarca asker ve 7 tank sevk etti.

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup tarafından 20 Ocak'ta Haseke'de düzenlenen saldırı sonrası onlarca DEAŞ üyesinin Sanayi Hapishanesi'nden firar etmesi sonucu çıkan çatışmalar sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler ile DEAŞ'lılar arasındaki çatışmalar hapishanenin yer aldığı Guveyran Mahallesi'nde yaşanıyor.

Firar eden DEAŞ'lılar, Guveyran Mahallesi'ndeki hapishanenin yanı sıra yakınlardaki Fırat Üniversitesine bağlı İktisat Fakültesi ve Teknik Enstitüsü binalarını ele geçirdi.

Bölgeye çok sayıda terörist sevk eden YPG/PKK ise DEAŞ'ın kontrolüne geçen hapishaneyi kuşattı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler mahallede DEAŞ'lıları hedef alırken, YPG/PKK de topçu atışlarıyla mahalleyi bombaladı.

ABD güçleri, Haseke'nin güneyinde yer alan Şeddadi'deki üssünden YPG/PKK'ye destek amaçlı bölgeye 7 tank ve onlarca asker gönderdi.

İlerleyen saatlerde ABD güçleri ve YPG/PKK'lı teröristlerin hapishaneye girmesi bekleniyor.

Kaynaklar, 3 gündür devam eden çatışmalarda en az 12 YPG/PKK'lı teröristin öldüğünü kaydetti.

Öte yandan, çatışmaların yaşandığı söz konusu mahalleden yüzlerce sivil evlerini terk etti.

Onlarca DEAŞ mensubu firar etmişti

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

YPG/PKK'lı teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

YPG/PKK, isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek göndermişti.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.

Buradaki DEAŞ'lı teröristler, olumsuz hapishane şartları nedeniyle sık sık isyan çıkarıyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, DEAŞ, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haseke'de YPG/PKK ile hapishaneden kaçan DEAŞ'lılar arasındaki çatışmalar şiddetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haseke'de YPG/PKK ile hapishaneden kaçan DEAŞ'lılar arasındaki çatışmalar şiddetlendi - Son Dakika
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