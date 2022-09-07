ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim - Son Dakika
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ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim

07.09.2022 17:06
ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim

HASEKE/TEL ABD askerleri, Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiyye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi.

HASEKE/TEL ABD askerleri, Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiyye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede YPG/ PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürüyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitildi.

Öte yandan ABD'ye ait helikopterler dün eğitim alanında keşif uçuşları gerçekleştirdi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim - Son Dakika
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