Haseki'de tramvay durağında raylara atlayan kişi kamerada - Son Dakika

Haseki'de tramvay durağında raylara atlayan kişi kamerada

Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda Abdullah Mayadağlı (43) tramvay geldiği sırada raylara atladı.

Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda Abdullah Mayadağlı (43) tramvay geldiği sırada raylara atladı. Ağır yaralı olarak çıkartılan adam, hastaneye kaldırılırken, olay anları kameralara yansıdı. Olay Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Durakta bekleyen 43 yaşındaki Abdullah Mayadağlı, tramvay geldiği sırada raylara atladı. Tramvayın altında kalan kişiyi görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri tramvayın altında kalan Mayadağlı'yı kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan Abdullah Mayadağlı ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gören bir yolcu ise, "Hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçiyordu. O anda gelen tramvayı fark edemedi. Altına düştü yüzüstü." dedi. Öte yandan adamın raylara atladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mayadağlı'nın tramvay durağa yaklaştığı sırada raylara atlaması yer alıyor.



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