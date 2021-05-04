Haseki'de tramvayın altında kalan vatandaş yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika

Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvayın geçişi sırasında karşıdan karşıya geçmekte olan kişi tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI OLARAK KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tramvayın altında sıkışan kişi bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken kaza nedeniyle tek yönlü olarak yapılan tramvay seferleri normale döndü.