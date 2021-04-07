Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi - Son Dakika

Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi

07.04.2021 09:24

Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi Rahim kanseri hastasına yapılan ameliyat Türkiye'de ilk oldu Bağırsak kanserinin ardından rahim kanseri olan 46 yaşındaki Emine Demir, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma...

Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi

Rahim kanseri hastasına yapılan ameliyat Türkiye'de ilk oldu

İSTANBUL - Bağırsak kanserinin ardından rahim kanseri olan 46 yaşındaki Emine Demir, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türkiye'de ilk, dünyada ikinci kez uygulanan yöntemle ameliyat edildi. Başarılı operasyonun ardından konuşan Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Dr. Cihan Comba, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kanserde erken tanının önemine dikkat çekti.

8 yıl önce bağırsak kanseri geçiren 46 yaşındaki Emine Demir, geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuşmuştu. Yıllar içinde kontrolleri devam ederken geçtiğimiz aylarda rahim kanseri olduğunu öğrenen Demir, büyük üzüntü yaşadı. Sağlığına kavuşmak doktora başvruan Demir, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Demir, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Dr. Cihan Comba'dan hiç kesi atılmadan ameliyat edilebileceğini öğrendi. V-Notes Histerektomi + Bilateral Salpingooferektomi + Sentinel Lenf Nodu Disseksiyonu adı verilen operasyonla hastanın vajinasından cilde hiç kesi atmayarak rahim, yumurtalık ve boyalı lenf nodları başarıyla çıkarıldı. Başarıyla gerçekleşen ameliyat, Türkiye'de de ilk kez yapıldı.

Dünyada bu yöntemin kullanıldığı sadece bir hasta olduğunu belirten Comba, 46 yaşındaki Emine Demir'in daha önce ameliyat olması yönüyle bu tekniğin uygulandığı dünyada da ilk hasta olduğuna dikkat çekti. Comba, başarılı geçen operasyonun ardından Demir'i taburcu ederken, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla erken tanının önemine dikkat çekti.

"Dünyada teknik olarak ikinci, Türkiye'de yapılan ilk ameliyat"

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen operasyon hakkında konuşan Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Dr. Cihan Comba, "Hasta daha önce bağırsak kanseri nedeniyle ameliyat olan bir hastaydı, bize de rahim iç duvar kanseri tanısı konularak gönderildi. Biz hastanın bu ameliyat için uygun olduğuna karar verdik. Bu ameliyat aslında dünyada teknik olarak ikinci ameliyat Türkiye'de yapılan ilk ameliyat özelliğini taşıyor. Yalnız daha önce ameliyat olup bu teknik uygulanan dünyadaki ilk vaka. Rahim kanseri nedeniyle rahmi ve yumurtalıklarını aldık. Boyalı lenf bezlerini alttan vajinal yoldan çıkararak hastayı tedavi ettik. Bu ameliyatın avantajları neler; hastalar için cildinde herhangi bir kesi olmaması, hastanın günlük yaşamına çabuk dönmesi ve daha az ağrı olmasını bu ameliyatın avantajları olarak söyleyebiliriz" dedi.

"Onkoloji hastaları takiplerini ve tedavilerini aksatmasınlar"

Ameliyatın hastaya sağladığı faydalara dikkat çeken Comba, "Alttan cilde hiç kesi yapmadan rahmini, yumurtalıklarını aldık ve boyalı lenf bezlerini saptayıp hastayı tedavi ettik. Bizim ilk yaptığımız şey boyalı lenf bezlerini vajinal yolla çıkarmak oldu. Bunu da özel aletler ve teknoloji kullanarak yaptık. Yaklaşık 6-7 kişilik bir ekiple yaptık. Ameliyat yaklaşık 4 saat diyebiliriz. Hastamız bize güvenerek geldi. Ne yapacağımızı anlattık hasta da olumlu karşıladı. Daha az etkilenerek çıktığını düşünüyoruz. Eğer normal yöntemi kullansaydık bağırsaklarının yaralanma ihtimali olacaktı ve daha büyük sonuçlara yol açacaktı. Bu yöntemle bundan da kaçınmış olduk. Onkoloji hastaları takiplerini ve tedavilerini aksatmasınlar. Kanser Haftası dolayısıyla tüm kanser hastalarının bu pandemi sürecinde dahi olsa da takiplerini ve tedavilerini geciktirmemeleri, gerekiyor" diye konuştu.

"Ameliyatın ilk olması beni endişelendirmedi, mutluyum"

Başarılı geçen operasyonun ardından konuşan 46 yaşındaki Emine Demir ise, "2013 yılında bağırsak kanseri olduğumu öğrendim. Ameliyat oldum açık bir ameliyattı. Sekiz senedir rutin kontrollere gidiyordum. İnternetten baktım sonuçlarıma orada bir şey yapamadım, dışarıdaydım. Eve geldim. Bir güzel ağladım. Bu iş ağlamakla olmayacak dedim. Cihan Hoca'ya geldik, sonra ameliyat olacağımı söyledi. Bir cihaz geleceğini söyledi, biz de kabul ettik. İyi ki de etmişiz, ilk ameliyatım çok ağrılıydı hemen hemen bir buçuk ay yataktan kendim doğrulamadım. Baya bir ağrılı geçti. Bu ameliyatta ilk gece bile fazla ağrı hissetmedim. Çıktığımda da kullanmayacağım herhalde çünkü ihtiyaç duymuyorum. Ameliyatın ilk olması beni endişelendirmedi, güvendiğim için. Bugün taburcu oluyorum, mutluyum. Kanser Haftası'nda ben tüm insanları erken teşhis için uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi
Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi
Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi
Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi
Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi
Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi
Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi

Münir Karaloğlu, Emine Demir, Türkiye, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ilk, dünyada ikinci...İkinci kez yakalandığı kanseri Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yendi - Son Dakika


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