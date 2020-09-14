HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN FATİH'TEKİ BİNASI YIKILIYOR -1 - Son Dakika

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN FATİH'TEKİ BİNASI YIKILIYOR Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ersan SAN/İSTANUL,(DHA)

Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde yıkılmaya başlanacak olan hastane havadan da görüntülendi.

Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı. Boşaltılan bölümlerin kapı ve pencereleri sökülürken içindeki eşyalar da taşındı. Hastanenin otoparkına girişi sağlayan alan demir kapıyla kapatıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerinin ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi. Yıkılacak olan hastane, havadan da görüntülendi.