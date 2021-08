Haşemayla havuza girmesinin engellendiğini öne süren kadın suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

İzmir 'in Dikili ilçesinde kiraladığı yazlık villanın havuzunu kullanmasının haşema giydiği gerekçesiyle engellendiğini öne süren kadın, site yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi