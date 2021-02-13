Hasene Derneği, Arjantin'de 200 aileye gıda yardımında bulundu - Son Dakika

BUENOS İnsani yardım kuruluşu Hasene Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arjantin'in Cordoba şehrinde 200 aileye gıda paketi dağıttı.

Dernek, Arjantin'in Cordoba şehrinde aynı zamanda cami olan Cordoba Eyaleti İslam Merkezi'nde cuma namazı çıkışında ihtiyaç sahibi 200 aileye içinde çeşitli temel gıda malzemelerinin bulunduğu paketleri ulaştırdı.

Cordoba Eyaleti İslam Merkezi Başkanı Jihad Sleiman, Hasene'nin Arjantin'deki Müslüman kardeşlerini unutmadığı ve onların dertleri ile dertlendiği için müteşekkir olduklarını belirtti.

Hasene Derneği, 27 Kasım'da da Arjantin'in Mendoza şehrindeki Mendoza Arap-İslam Merkezi Camisi'nde 100 ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulunmuştu.

Latin Amerika'da en çok Müslümanın yaşadığı ülkelerden Arjantin'de yaklaşık 400 bin Müslüman bulunuyor.