Hasene Derneğinden Berlin'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan uluslararası yardımlaşma derneği Hasene, 2020 kumanya kampanyası çerçevesinde ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Berlin Hasene Derneği Temsilcisi Hasan İstanbul ve ekibi, başkentteki mültecilere ve yardıma muhtaçlara, içinde temel gıdaların yer aldığı koliler dağıttı.

Kampanya çerçevesinde evsizlere ve yoksullara yemek dağıtan "Berliner Tafel" adlı aşevine de gıda kolisi teslim edildi.

Hasan İstanbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 kumanya kampanyası kapsamında, hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yaşlıları da unutmadıklarını aktaran İstanbul, "Emeği geçen, katkıda bulunan bütün bağışçılarımıza, hayırseverlerimize Hasene Derneği adına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.

İstanbul, yardımların ramazan boyunca devam edeceğini kaydetti.

Yardım kampanyasına destek veren İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına bağlı Berlin Fatih Camisi'nde imam Kenan Örnek de salgın nedeniyle camilerin kapalı olduğunu anımsatarak, "Bu dönemde bu hayırlı çalışmaya destek veriyorum. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım paketlerini gönüllü olarak ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.