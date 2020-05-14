Hasene Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Merkezi Almanya'da bulunan Hasene Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı dolayısıyla Taşova ilçesinde ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımında bulundu.



Hasene Derneği Amasya Temsilcisi Rukiye Kartal, "Kumanyanın hikmeti yardımlaşmaktır" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Ramazan ayının bereketinden faydalanmak için vatandaşların gönüllerine misafir olmak istediklerini dile getiren Kartal, "55 ülkede gıda kolisi ve yardımlar hususunda dağıtımlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın sofrası bereketli olsun diye Taşova genelinde bu yıl ramazan ayında bin ailemize ulaşmak istiyoruz. Yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yaşlıları da unutmadık. Emeği geçen, katkıda bulunan bütün bağışçılarımıza, hayırseverlerimizden Allah razı olsun." dedi.