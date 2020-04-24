Hasene International zor günlerde ana vatanı unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasene International zor günlerde ana vatanı unutmadı - Son Dakika

Hasene International zor günlerde ana vatanı unutmadı

6 saat önce

Genel Merkezi Almanya'da olan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları bünyesindeki Hasene International, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Türkiye'ye 10 milyon lira değerinde kumanya ve insani yardım yapma kararı aldı.

Hasene International zor günlerde ana vatanı unutmadı, System.String[]

Genel Merkezi Almanya'da olan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları bünyesindeki Hasene International, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Türkiye'ye 10 milyon lira değerinde kumanya ve insani yardım yapma kararı aldı.

Dünya çapında 100'ün üzerinde ülkede eğitim yardımları, kurban organizasyonu, yetim destek projeleri, sağlık hizmetleri, gıda yardımları, acil yardımlar gibi çeşitli projeler yürüten Hasene International Derneği, yeni tıp koronavirüs salgını sürecinde ana vatanı unutmadı.

Dernek, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye 10 milyon lira değerinde kumanya ve insani yardım yapma kararı aldı.

Hasene International'ın Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Erbay, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, halen tedavisi devam eden hastalara da acil şifalar diledi.

Tüm ülkelerin ortak savaş verdiği pandemi ile en ön safta mücadele veren bütün sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirten Erbay, bu süreçte insanlığın koronavirüs salgını ile başa çıkmasında zor kararlar alarak üstün başarı ortaya koyan devlet yönetimlerine de şükran borçlu olduklarını ifade etti.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan salgının, sadece sağlık açısından değil, sosyal ve iktisadi olarak da toplumu tahmin edilemeyen zorluklarla karşı karşıya getirdiğine işaret eden Erbay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Dünya çapında faaliyet gösteren Almanya merkezli İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı mensuplarının insani yardımlarını dünyaya ulaştıran Hasene International Derneği de içinde bulunduğumuz bu zor dönemde ana vatanlarını unutmayıp Türkiye'ye 10 milyon lira değerinde yardım yapma kararı almıştır. Özellikle, salgın sürecinde işini kaybeden ailelerin yaşayacağı ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak 80 bin aileye ulaştırılmak üzere Türkiye'ye yaptığı yardım kararını sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu hayırların oluşmasına vesile olan bağışçılarımıza, Hasene gönüllülerine ve emeği geçen herkese şükranlarımızı iletiyoruz. Türkiye dahil tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının en az hasarla atlatılmasını ve ramazan ayının tüm dünya için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederiz. Sağlıkla kalın evde kalın."

Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:12 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın 389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde tüm insanlığa çağrıda bulundu Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek         
21:37
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi         
21:28
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık         
21:18
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir         
21:16
Trump, Trump, "dezenfektan enjektesi" önerisiyle ilgili kendini savundu: Kinayeli soru soruyordum         
21:14
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi         
20:51
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi         
20:50
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi         
20:48
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır         
20:32
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi         
20:18
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı         
20:13
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi         
18:48
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 22:09:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasene International zor günlerde ana vatanı unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]