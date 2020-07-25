Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Amasya Temsilciliği açıldı - Son Dakika

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin Amasya temsilciliği, Taşova ilçesinde açıldı.

Hasene İnternational Başkanı Mesud Gülbahar, derneğin açılışında, insanların ne ihtiyacı varsa hep beraber bunları gidermek istediklerini söyledi.

Bağışçı ile ihtiyaç sahiplerini birleştirmeyi amaçladıklarını anlatan Gülbahar, "Yok mu bizim sesimizi duyan, yok mu bize yardım elini uzatan?' diyenlerin adresi olmak istiyoruz.

2010 yılında kurulduktan sonra 100 ülkede kurban, 50 ülkede kumanya, 33 ülkede yetimlerin ihtiyacını gidermek, 13 ülkede su kuyuları açarak uzakta görmediğimiz, tanıyamadığımız belki dünya şartları altında asla bir araya gelemeyeceğimiz mazlum ve mağdur kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Türkiye Başkanı Abdullah Erbay da İstanbul'daki merkezde 2017 yılından bu yana hizmet verildiğini aktardı.

Bugün 4'ü resmi, 15'i fahri temsilcilik olmak üzere ülke genelinde 19 ilde bizzat çalışırken, 45 ilde de yerel partnerler ile sene boyu süren kampanya ve sosyal sorumluluk projelerini yürüttüklerini dile getiren Erbay, "Geçen yıl 30 binden fazla kumanya kolisi dağıttık.Yolun sonundan çok, yola ve yolculuğa inanan insanlarız. Çıktığımız yolculukta yeri geldi koştuk, yeri geldi konakladık, yeri geldi sarp kayalara tırmandık ama her ne zorluk çıkarsa çıksın, hep yoldaki güzelliği gördük. Bu yol bizim karşımıza hep kendimize şiar edindiğimiz, 'Mazlum ve mağdurlar için el ele' sözünde olduğu gibi el ele olursak her şeyi aşabileceğimizi öğretti. Kim ki kapımızı çaldı, onun için el ele verdik, birlikte gayret gösterdik ve dua ettik, dua aldık." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından temsilciliğin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Hasene Derneği Onursal Başkanı Yavuz Çelik ile vatandaşlar katıldı.