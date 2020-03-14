Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Kayseri'de temsilcilik açtı - Son Dakika
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Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Kayseri'de temsilcilik açtı

6 saat önce

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin Kayseri temsilciliği, düzenlenen törenle açıldı.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin Kayseri temsilciliği, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Erbay, Hasene International çatısı altında yaklaşık 20 ülkede kurulmuş Hasene Dernekleri aracılığı ile dünyada 100'ün üzerinde ülkede çalışma yürüttüklerini söyledi.

Başta Avrupa'da yaşayan Müslümanların dini ibadetlerini kolaylaştırma odaklı çalışmalar, eğitim yardımları, yetim destek projeleri, sağlık hizmetleri ve acil yardımlar olmak üzere günlük hayatın içindeki her noktaya temas ettiklerini ifade eden Erbay, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak da İstanbul'daki merkezlerinde 2017'den beri hizmet verdiklerini ifade etti.

Şu anda 3'ü resmi 15'i fahri temsilcilik olmak üzere ülkede 18 ilde bizzat çalışırken, 45 ilde de yerel partnerleri ile birlikte sene boyu süren kampanya ve sosyal sorumluluk projelerini yürüttüklerini belirten Erbay, geçen yıl 30 binden fazla kumanya kolisi dağıttıklarını aktardı.

Yolun sonundan çok yola ve yolculuğa inanan insanlar olduklarını kaydeden Erbay, "Çıktığımız ahsen olma yolculuğunda yeri geldi koştuk, yeri geldi konakladık, yeri geldi sarp kayalara tırmandık ama her ne zorluk çıkarsa çıksın hep yoldaki güzelliği gördük. Bu yol bizim karşımıza hep kendimize şiar edindiğimiz 'Mazlum ve mağdurlar için el ele' sözünde olduğu gibi el ele olursak her şeyi aşabileceğimizi öğretti. Kim ki kapımızı çaldı onun için el ele verdik, birlikte gayret gösterdik ve dua ettik, dua aldık." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin il temsilciğinin açılışı gerçekleştirildi.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Kayseri'de temsilcilik açtı

Kayseri, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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