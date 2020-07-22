Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin yardım kampanyalarının devam ettiği bildirildi.

Derneğin Kayseri temsilcisi Ömer Benli, yazılı açıklamasında, doğal afet yardımı, kurban kampanyaları, yetimler projesi, su kuyusu açma çalışmaları, mobil klinik, ambulans ve AŞ araçlarına kadar pek çok yardım yapıldığını belirtti.

Türkiye ve Avrupa'daki gönüllülerinin gönderdiği yardımları titiz şekilde ihtiyaç sahipleri ile mazlum ve mağdurlara dağıtmaya çalıştıklarını aktaran Benli, "Kovid-19 salgını sürecinde devletimizin çağrısına 10 milyon lira katkı sağlayan büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bundan da gurur duyuyoruz. Kayseri'de başta ihtiyaç sahibi insanlar ile ülkemizde misafir olarak bulunan sığınmacılara devletimizin ilgili kurumları ile iş birliği yaparak, hassasiyetle tespit ederek evlerine kadar yardımlarımızı ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derneğin kurban organizasyonu hakkında bilgi veren Benli, şunları kaydetti:

"Kurbanın hikmeti paylaşmaktır" ilkesinden hareketle yıllardır olduğu gibi bu sene de mazlum ve mağdurlar için sizlerle el ele bir kurban kampanyası başlatıyoruz. Bir hisse bedeli 750 liradır. Sadece Kayseri özelinde bile bu organizasyona çok ihtiyacı olan aileler var. Bazıları belki aylardır evine et alamıyor. Kurban organizasyonlarıyla sofralarına bir parça et koyabiliriz, yüzünü güldürebiliriz. Hayırsever tüm halkımızı derneğimizin online hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyoruz."