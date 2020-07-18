Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin yardım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin yardım çalışmaları sürüyor

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin yardım kampanyalarının devam ettiği bildirildi.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin yardım kampanyalarının devam ettiği bildirildi.

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Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da yaşayan Türk işçileri tarafından 2010 yılında kurulan ve 120 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunan Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin mazlum ve mağdur insanlara umut ışığı olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Derneğin Samsun temsilcisi Mehmet Akbulut'un açıklamalarına yer verilen açıklamada, doğal afet yardım, kurban kampanyaları, yetimler projesi, su kuyusu açma çalışmaları, mobil klinik, ambulans ve AŞ araçlarına kadar pek çok yardım yapıldığını anlattı.

Türkiye ve Avrupa'daki gönüllülerinin gönderdiği yardımları titiz şekilde ihtiyaç sahipleri ile mazlum ve mağdurlara dağıtmaya çalıştıklarını aktaran Akbulut, "Kovid-19 salgını sürecinde devletimizin çağrısına 10 milyon lira katkı sağlayan büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bundan da gurur duyuyoruz. Samsun'da başta ihtiyaç sahibi insanlar ile ülkemizde misafir olarak bulunan sığınmacılara devletimizin ilgili kurumları ile iş birliği yaparak, hassasiyetle tespit ederek evlerine kadar yardımlarımızı ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Derneğin kurban organizasyonu hakkında bilgi veren Akbulut, şunları kaydetti:

"Kurbanın hikmeti paylaşmaktır' ilkesinden hareketle yıllardır olduğu gibi bu sene de mazlum ve mağdurlar için sizlerle el ele bir kurban kampanyası başlatıyoruz. Bir hisse bedeli 750 liradır. Sadece Samsun özelinde bile bu organizasyona çok ihtiyacı olan aileler var. Bazıları belki aylardır evine et alamıyor. Kurban organizasyonlarıyla sofralarına bir parça et koyabiliriz, yüzünü güldürebiliriz. Hayırsever tüm halkımızı derneğimizin online hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyoruz."

Mehmet Akbulut, Avrupa, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin yardım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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