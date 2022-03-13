Hasenen Aşireti Dernekleri Mardin'de bir araya gelerek federasyon kurdu - Son Dakika
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Hasenen Aşireti Dernekleri Mardin'de bir araya gelerek federasyon kurdu

13.03.2022 12:24

Hasenen Aşireti Dernekleri Mardin'de bir araya gelerek federasyon kurduMARDİN Türkiye'de 45 ilde, Irak, İran, Suriye, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine yerleşik 3 milyon nüfuslu Hasenen Aşiretti Dernekleri Mardin'de bir araya gelerek federasyon kurdu.

Hasenen Aşireti Dernekleri Mardin'de bir araya gelerek federasyon kurdu

MARDİN Türkiye'de 45 ilde, Irak, İran, Suriye, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine yerleşik 3 milyon nüfuslu Hasenen Aşiretti Dernekleri Mardin'de bir araya gelerek federasyon kurdu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde Hasenen aşireti mensupları tarafından kurulan 12 dernek, Mardin'de bir otelde alınan ortak bir kararla Hasenen Aşireti Federasyon bünyesinde toplandı. Federasyon Başkanlığına iş insan Şehmus Altındağ getirildi. Altındağ, Diyarbakır'da aşiret lideri olduğunu iddia eden akrabasının iddiasının asılsız olduğunu ve hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayacaklarını söyledi.

Yapılan Genel Kurulda Hasenen Aşireti Federasyon Başkanlığına seçilen Şehmus Altundağ, 12 dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile ortak bir basın açıklaması yaptı. Altındağ, ilk etapta Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulu 12 dernek bir araya gelerek Hasenan Aşireti Federasyonunu kurduklarını bildirdi.

Türkiye'nin en büyük aşiretinin ferdi olmaktan memnuniyet duyduğunu, söylen Altındağ, "Hasenen aşireti Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yoğunlaşmakla birlikte 45 ilde, İran, Irak, Suriye ve Azerbaycan ile bazı Avrupa ülkelerinde 3 milyonu aşkın nüfusa sahip bir aşiret. Bu gün aşiretin büyükleri, öncüleri olarak toplandık ve aşiret dinamiklerini harekete geçirmeye karar verdik. Bizim amacımız birlik ve beraberliğimizi federasyon çatısı altında toplamak, akraba bağlarını güçlendirmek ve federasyon olarak ileride yapılacak çalışmalarda her kesimi kapsayacak şekilde öğrencimizden, fakirine kadar destek ve ön ayak olmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.

"Aşiret liderimiz olmayacak"

Federasyon çatısı altında birlik ve beraberliklerini güçlendirmeyi amaçladıklarını aktaran Altındağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gün bir yol haritası belirledik. Sık aralıklarla toplanarak aşiret mensuplarına, memleketimize nasıl daha çok yararımız olacak onu konuşacağız. Federasyon merkezimiz Ankara'da olacak. Hasenen Aşireti olarak bir liderimiz yoktur ve hiçbir zaman da olmayacaktır. Sadece büyüklerimiz olacak, dernek başkanlarımız olacak ve federasyonumuz olacak. Dernek, Federasyon başkanı ve yöneticileri aynı zamanda aşiretimizi temsil etme yetkisine sahip olacak. Ankara'daki genel merkezimizde sıkı çalışmalar yapılacak. Aşiretimizin tabanına ulaşacak istişare kurulları harekete geçecek ve bir bütün olarak kapsamlı bir bütünleşme çalışması gerçekleştireceğiz."

"Siyaset üstü yapımız olacak"

Dernek ve federasyon yönetimi olarak, siyaset üstü bir yapılaşmayı uygun gördüklerini ifade eden Altındağ, "Federasyon olarak siyasi bir partiye bağlı değiliz. Biz, hiçbir partinin arka bahçesi değiliz, hiçbir zaman da olmayacağız. Bütün partilere ve siyasi görüşlere saygımız vardır. Bir süre önce Diyarbakır'da bir siyasi partinin liderine, kendini aşiretimizin lideri olarak lanse eden kişi ile yakından uzaktan ilgimiz yok. O kişi, aşiretimizi temsil etmiyor, lideri de değildir" şeklinde konuştu.

Hasenen Aşireti Dernekleri Mardin'de bir araya gelerek federasyon kurdu
Hasenen Aşireti Dernekleri Mardin'de bir araya gelerek federasyon kurdu
Hasenen Aşireti Dernekleri Mardin'de bir araya gelerek federasyon kurdu

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Türkiye, Mardin, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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