Haşere ekipleri bayram boyunca görev başındaydı - Son Dakika

Bu kapsamda Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim yerleri ve çöp konteynerlerinde bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek adına haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Halk sağlığına büyük önem veren ve pandemi sürecinde çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı sürecinde ilaçlama çalışmalarına devam etti. Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim yerleri ve çöp konteynerlerinde bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek adına ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla, halk sağlığını göz önünde bulundurarak, Kurban Bayramı'nda ekiplerimiz yoğun bir mesai içerisindeydiler. Bu kapsamda, kurban kesim yerlerinde ve çöp konteynerlerinde karasinek üremesine karşı uygulama yapıldı. Yapılan bu çalışmayla kötü görüntülerin oluşumuna izin verilmeyerek, haşere oluşumuna yönelik ilaçlamalar yapıldı. Ekiplerimiz belirlenen program dâhilinde, bayram sonrasında da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor" dedi