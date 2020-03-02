Haşere ilaçlamaları başladı - Son Dakika
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Haşere ilaçlamaları başladı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Haşere ilaçlamaları başladı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına başladı.


Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan larva döneminde çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların yaz aylarında rahat yaşam koşullarına ulaşmasını hedefliyor.


Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için Şubat ayının sonlarında başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, şehir genelinde muhtemel üreme kaynakları olan su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alındığını belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
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