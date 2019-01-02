Haşere ile Mücadele Kışın da Sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama işlemlerine aralıksız devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama işlemlerine aralıksız devam ediyor.



Tepebaşı Belediyesi'nin halk sağlığına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda haşere ile mücadele mesaisini sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, larvasit çalışmalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsal alanlarda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Ekipler, özellikle hayvancılık yapılan yerlerde, arıcılık faaliyetlerini de göz önüne alarak gübrelikler ve sineklerin üreyebileceği sulak alanların bulunduğu mevkilerde, planlanan program dahilinde ilaçlama yapıyor. Ayrıca binaların bodrum katları, su birikintileri ve metruk binalarda da ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve son teknoloji araçlar kullanılıyor.



Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Bölgede tespit edilen haşere üreme potansiyeli olan yerler belirli periyodda ilaçlanıyor. Vatandaşlarımızın kış mevsimini de zararlı böcekler açısından rahat geçirebilmeleri için gerekli çalışmalar aksatılmadan sürdürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.



Yetkililer, vatandaşların ilaçlama konusundaki istek ve görüşlerini iletmek üzere, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabileceğini de belirtti. - ESKİŞEHİR

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