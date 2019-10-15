Haşereyle mücadele devam ediyor

Haşereyle mücadelede başarılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen belli noktalarda varlığını hissettiren haşerelere karşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Haşereyle mücadelenin larva dönemini tamamladıklarını, ancak ergin çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceklerini dile getiren yetkililer, ergin çalışmaları kapsamında şikayet konusu olan bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Yaptıkları etkin çalışmalardan dolayı bu yıl şikayetlerin çok azaldığını da sözlerine ekleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, 2020 yılında da daha etkin mücadele etmek için çalışmalara şimdiden başladıklarını söyledi.



Vatandaşlar ise gösterilen hassasiyetten dolayı Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN