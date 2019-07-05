Haşereyle mücadele sürüyor

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesle daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını da 17 ilçede tek elden yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu sayede salgın hastalıklara sebep olabilecek sıtma hastalığı, kırım kongo kanamalı ateşi, batı nil virüsü, zika virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirleri de almış oluyor. Bursa genelinde 46 bin adet sivrisinek üreme kaynağı ve 96 bin 697 karasinek üreme çöp konteyneri,18'er günlük periyotlarla düzenli olarak ilaçlanıyor.

Üreme kaynaklarına dikkat

Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi'nden geçen dere içindeki ilaçlama çalışmaları izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, haşere ve sivrisinekle mücadelenin kesintisiz olarak 17 ilçede devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi bir ekip ve ekipmanla bu mücadeleyi yaparken, vatandaşlardan da bu konuda destek beklediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu konuda vatandaşlarımız da çok dikkatli olmalı. Çünkü ufak bir su birikintisi bile sivrisinekler için üreme kaynağı oluyor. Bahçe içinde bulunan kova içindeki su, leğende bırakılmış su sinek oluşumuna sebep oluyor. Halkımızın bu konuda biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Tüm bu önlemlere rağmen sinek ve haşere konusunda bir sıkıntı yaşanmasını durumunda 153 hattına bilgi verilmesi halinde o noktalara ekstra müdahalede yapabiliriz" diye konuştu.