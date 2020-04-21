Haşereyle mücadele sürüyor - Son Dakika

Haşereyle mücadele sürüyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için larva döneminde sürdürülen çalışmalar kapsamında su birikintilerinin olduğu her noktayı ilaçladıklarını belirtti.

İlaçlama çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise bu çalışmalar sayesinde yazın rahat edeceklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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