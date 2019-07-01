Haşereyle mücadele tüm hızıyla sürüyor

Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Köprübaşı'nda da yürütülen çalışmalar kapsamında karasinek popülasyonunun yüksek olduğu gübrelik alan, yeşil alan ve açık alanlarda mist blower cihazı ile ilaçlama uygulaması gerçekleştirildi.

Manisalıların huzuru için il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların açık alanlarda daha rahat bir şekilde vakit geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uzman ekiplerince yürütülen çalışmalarla haşerelerin verdiği rahatsızlıkların en aza indirgenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ekipler Köprübaşı'nda da çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program dahilinde karasinek popülasyonunun yüksek olduğu gübrelik alan, açık alan ve yeşil alanlarda mist blower cihazı ile yürütülen ilaçlama çalışmaları, vatandaşları da son derece memnun ediyor. İl genelinde 51 ekiple haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Genç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde Köprübaşı'nda da yürüttüğümüz çalışmalarla vatandaşlarımızın daha rahat bir yaz mevsimi geçirmelerini hedefliyoruz. Çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de belirlenen program dahilinde rutin olarak devam edecek" dedi.