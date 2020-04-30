Haşereyle mücadelede ilaçlama seferberliği başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haşereyle mücadelede ilaçlama seferberliği başlatıldı - Son Dakika

Haşereyle mücadelede ilaçlama seferberliği başlatıldı

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı ile vatandaşların yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla haşereyle mücadelede ilaçlama seferberliği başlatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı ile vatandaşların yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla haşereyle mücadelede ilaçlama seferberliği başlatıldı.

Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Zümrütkent Araç Parkı'nda düzenlenen programda, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından il genelinde insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atabilecek, sivrisinek, karasinek, yakarca (tatarcık), kene gibi zararlı canlılarla 17 ilçede aralıksız 12 ay süre ile mücadele edildiğini bildirdi.

Bu bağlamda sayısı artırılan personel ve ekipmanlarla Sağlık Bakanlığından ruhsatlı, spesifik ürünlerle ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Güzeloğlu, geçen yıl 8 ay olan haşere mücadelesinin, bu yıl il genelinde 12 aylık süre zarfında devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla kış sezonu boyunca çalışma yürütüldüğünü ifade eden Güzeloğlu, "Geçen sene 250 olan personel sayısı 312'ye, 49 olan araç sayısı 60'a, merkez ekip sayısı 24'ten 28'e, kırsal ekip sayısı 14'ten 22'ye, sırt atomizeri sayısı 40'tan 80'e, sırt pompası sayısı 165'ten 660'a çıkarıldı." dedi.

Ayrıca ildeki kamusal alanların dezenfeksiyonu için 15 kişilik bir ekip oluşturulduğunu aktaran Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Sivrisinek üreme kaynakları olan durgun sular, fosseptikler, rogarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynerleri ve çöp depolama alanlarında yıl boyunca rutin program kapsamında mücadele gerçekleştiriliyor. Haşere mücadele faaliyetlerinin etkin, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization-WHO) önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ürünler kullanılıyor."

Teknik personel tarafından çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla haşereyle mücadelede görev alacak personele uygulamalı eğitimler verildiğini belirten Güzeloğlu, amaçlarının vatandaşların haşerelerden kaynaklanabilecek hastalık ve rahatsızlıklarını engellemek olduğunu, bunu yaparken de insan ve çevre sağlığını koruyacak şekilde hareket ettiklerini kaydetti.

Daha sonra koronavirüse karşı da önlem alan ilaçlama ekipleri, seferberlik kapsamında çalışmalara başladı.

Haşereyle mücadelede ilaçlama seferberliği başlatıldı

Diyarbakır, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 05:09 Kaynak: AA


Son Dakika

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı         
23:18
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı         
23:17
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi         
23:17
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın         
22:56
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil         
22:53
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı         
22:49
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
22:42
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi         
22:26
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm         
22:22
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı         
22:21
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı         
22:06
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi         
22:05
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı         
22:03
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı         
21:49
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak         
21:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır         
21:23
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi         
21:10
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım         
21:07
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti         
21:04
"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı olalım         
20:47
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor         
20:33
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti         
20:31
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
20:21
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:57
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti         
19:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı         
19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik         
19:41
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı         
19:31
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi         
19:24
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 23:48:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haşereyle mücadelede ilaçlama seferberliği başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]