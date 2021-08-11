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Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi - Son Dakika

Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi

11.08.2021 13:15
Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi, System.String[]

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, insan gücünün erişemediği; sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde, Zirai Drone (ZİHA) ile havadan ilaçlama gerçekleştirerek, haşereyle mücadele faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, insan gücünün erişemediği; sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde, Zirai Drone (ZİHA) ile havadan ilaçlama gerçekleştirerek, haşereyle mücadele faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Vektörel hastalıkların önlenmesi amacıyla kaynağında kontrol altına alınması ve etkin mücadele yöntemlerinin uygulanması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak haşereyle mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Sivrisinekle mücadele kapsamında larva kaynakları tespit edilerek düzenli aralıklarla Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılarak ilaçlamalar yapılıyor.

VATANDAŞLAR RAHAT BİR YAZ GEÇİRECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaz aylarında vatandaşların en çok şikayette bulunduğu bölgelerin, ilaçlama araçlarıyla ulaşımın mümkün olmadığı sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu alanların çevresi olmasına dikkat çekti. Bu bölgelerde ekiplerin tarafından Zirai Drone ile larva mücadele çalışmaları gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Sazlık alanlarda larvayla mücadelede dronelara yüklü, suda çözülen ilaçlar bırakılıyor. Belirli noktalara bırakılan ilaçlar suda çözüldüğünde geniş bir alanda larvaları yok ediyor. Bu sayede araçların ve personelin ulaşamadığı bölgelerde; havadan larvasitlerle yapılan mücadele ile sivrisinek larvaları kaynağında yok ediliyor ve vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmeleri sağlanıyor. İlaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca devam edecek" dedi.


Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi
Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi
Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi
Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi
Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi
Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Drone, ZİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi - Son Dakika


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