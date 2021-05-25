HAŞHAŞ TARLALARI MOR VE BEYAZ ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan haşhaş tarlaları mor ve beyaz çiçek açtı.

Çay ve çevresinde ekimi yapılan haşhaş bitkileri çiçek açtı. Bölgede bu yıl 8 bin 400 dekar alanda haşhaş ekimi yapıldığı belirtilirken, mor ve beyaz çiçek açan haşhaş tarlaları görenleri hayran bıraktı. Eşiyle haşhaş tarlasını gezerek fotoğraf çektiren emekli memur Osman Doğan, "Eşim Elif'le pandamiden dolayı hava almak için Çay Ovası'nda dolaştık. Haşhaş tarlaları kar beyaz gelinlik giymiş gibi. Ekimini yapan tüm çiftçilerimize bereketli olsun" dedi.

'TARLALAR SU İSTİYOR'

Haşhaş ekimi yapan üretici Mehmet Topuzlu ise "Haşhaş tarlaları rengarenk çiçek açtı. Şu ana kadar durumları çok iyi. Fakat çiçekler yerini meyveye bırakacak. Kapsülleşecek ve haşhaş oluşacak. Bu evrenin gerçekleşmesi için su lazım. Durum vahim gözüküyor. Yağmur yok. Sulama kanallarında su yok. Yer altı su kaynakları kuru. 15-20 gün içerisinde yeterli yağmur yağmaz ise emek ve masraf boşa gidecek. İnşallah yağmur yağar. Dualarımız bu yönde" diye konuştu.