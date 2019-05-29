Son Dakika Haberleri: Haşhaş tarlalarında renk cümbüşü
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Haşhaş tarlalarında renk cümbüşü

18 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde beyaz ve mor çiçek açan haşhaş, rengarenk görünümüyle renk cümbüşü oluşturuyor.

Haşhaş tarlalarında renk cümbüşü, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde beyaz ve mor çiçek açan haşhaş, rengarenk görünümüyle renk cümbüşü oluşturuyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından verilen izin belgesi ile belirlenen mevkilerde ekimi yapılan kışlık haşhaşın Mayıs ayında çiçek açmasıyla ekili alanlarda renk cümbüşü oluştu. Haşhaşın cinsine göre çiçeğin renginin değiştiğini söyleyen haşhaş kapsülü üreticilerinden Mustafa Demirbağ, "Sarı haşhaş beyaz, siyah haşhaş mor, beyaz haşhaş ise karışık al ve mor açıyor. Geçen yıl Ekim ayında ekimini yaptığımız haşhaş kışın dondan zarar görmedi. Bu yıl haşhaş kapsülü üretiminde artış bekliyoruz" dedi.

Geçen yıl yaklaşık 50 dekar alana haşhaş ekimi yapılan ilçede haşhaş kapsülü hasadına Temmuz ayında başlanıyor. Bu dönemde üreticiler tarafından toplanan çizilmemiş ve olgunlaşmış haşhaş kapsülleri tek tek parçalanarak içerisindeki tohumları alınıp, arta kalan kapsülleri Ağustos- Eylül ayında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticilerden alınan haşhaş kapsülleri, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Afyon Alkaloitleri Fabrikası'na naklediliyor. Burada işlenen haşhaş kapsüllerinden Türkiye'nin ilaç sanayisinde ihtiyaç duyduğu morfin ve türevleri üretiliyor. Vatandaşlar ise haşhaşın tohumunu kavurup ezerek gözleme ve çörek yapımında kullanılıyor. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53 Kaynak: İHA
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