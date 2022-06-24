Kaza, Çobanlar-Bolvadin ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.C., idaresindeki 03 ACV 657 otomobil sürücüsü yola aniden çıkan başıboş sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki haşhaş tarlasına devrildi. Kazada sürücü Ç.C., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Ç.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Karahisar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Haşhaş tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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