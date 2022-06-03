Haşhaş tarlasında açan gelincik ve hazaren çiçekleri göz kamaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Haşhaş tarlasında açan gelincik ve hazaren çiçekleri göz kamaştırıyor

03.06.2022 12:36

Haşhaş tarlasında açan gelincik ve hazaren çiçekleri göz kamaştırıyor Dron ile çekilen haşhaş tarlası görüntüleri adeta doğal bir halıyı anımsattı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde haşhaş tarlaları içerisinde rengarenk açan gelincik ve hazaren çiçekleri adeta görsel bir şölen oluştururken, dron...

Haşhaş tarlasında açan gelincik ve hazaren çiçekleri göz kamaştırıyor

Dron ile çekilen haşhaş tarlası görüntüleri adeta doğal bir halıyı anımsattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde haşhaş tarlaları içerisinde rengarenk açan gelincik ve hazaren çiçekleri adeta görsel bir şölen oluştururken, dron ile havadan çekilen görüntüler ise doğal bir halıyı anımsattı.

Dinar ilçesi bu yıl kent genelinde ilçeler arasında dekar başına haşhaş ekiminde ilk sırada yer aldığını açıkladı. İlçede 130 bin dekar alanda haşhaş ekimi yapıldığı ve bunun 35 bin dekarının Dinar'da olduğu belirtildi. Çiçek açan haşhaş tarlaları arasında boy gösteren rengarenk gelincik ve hezaren çiçekleri ise seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Sosyal medyada yayılan görüntüler herkesin ilgi odağı olmayı başarırken, Afyonkarahisar- Denizli karayolundaki haşhaş tarlaları rengarenk görüntüsü ile fotoğraf meraklılarını çekmeye başladı.

"Adeta bir orkestra oluşturmuş"

İhlas Haber Ajansı kameramanları tarafından havadan çekilen dron görüntüsü renk cümbüşü görüntüsü ile görenleri mest etti. İHA muhabirine konuşan Kaymakam Selami Kapankaya, herkesi ilçeye beklediklerini ifade ederek, "Dinar ilçemiz Afyonkarahisar'da en çok haşhaş üreten yerlerden birisi. Haşhaşın kendi içerisinde rengarenk renkleri var. Ama bu tarlada haşhaşın yanı sıra gelincik ev hezaren çiçekleri ile adeta bir orkestra oluşturmuş. Yolların ve kalpların kesiştiği, Menderes Nehri'nin doğduğu Apameia Antik Kenti'nin kurulu olduğu bu topraklara bütün vatandaşları, turistleri ve gezginleri bekliyoruz" dedi.

Haşhaş tarlasında açan gelincik ve hazaren çiçekleri göz kamaştırıyor
Haşhaş tarlasında açan gelincik ve hazaren çiçekleri göz kamaştırıyor
Haşhaş tarlasında açan gelincik ve hazaren çiçekleri göz kamaştırıyor
Haşhaş tarlasında açan gelincik ve hazaren çiçekleri göz kamaştırıyor

YORUMLAR
500
Döviz bürosundan bin euro fazla alan şahıs, parayı geri getirdi Döviz bürosundan bin euro fazla alan şahıs, parayı geri getirdi Kontrolden çıkan dolmalık biber yüklü kamyon refüje devrildi Kontrolden çıkan dolmalık biber yüklü kamyon refüje devrildi Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haşhaş tarlasında açan gelincik ve hazaren çiçekleri göz kamaştırıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:44:00. #1.11#
SON DAKİKA: Haşhaş tarlasında açan gelincik ve hazaren çiçekleri göz kamaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement