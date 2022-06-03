Haşhaş tarlasında açan gelincik ve hazaren çiçekleri göz kamaştırıyor

Dron ile çekilen haşhaş tarlası görüntüleri adeta doğal bir halıyı anımsattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde haşhaş tarlaları içerisinde rengarenk açan gelincik ve hazaren çiçekleri adeta görsel bir şölen oluştururken, dron ile havadan çekilen görüntüler ise doğal bir halıyı anımsattı.

Dinar ilçesi bu yıl kent genelinde ilçeler arasında dekar başına haşhaş ekiminde ilk sırada yer aldığını açıkladı. İlçede 130 bin dekar alanda haşhaş ekimi yapıldığı ve bunun 35 bin dekarının Dinar'da olduğu belirtildi. Çiçek açan haşhaş tarlaları arasında boy gösteren rengarenk gelincik ve hezaren çiçekleri ise seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Sosyal medyada yayılan görüntüler herkesin ilgi odağı olmayı başarırken, Afyonkarahisar- Denizli karayolundaki haşhaş tarlaları rengarenk görüntüsü ile fotoğraf meraklılarını çekmeye başladı.

"Adeta bir orkestra oluşturmuş"

İhlas Haber Ajansı kameramanları tarafından havadan çekilen dron görüntüsü renk cümbüşü görüntüsü ile görenleri mest etti. İHA muhabirine konuşan Kaymakam Selami Kapankaya, herkesi ilçeye beklediklerini ifade ederek, "Dinar ilçemiz Afyonkarahisar'da en çok haşhaş üreten yerlerden birisi. Haşhaşın kendi içerisinde rengarenk renkleri var. Ama bu tarlada haşhaşın yanı sıra gelincik ev hezaren çiçekleri ile adeta bir orkestra oluşturmuş. Yolların ve kalpların kesiştiği, Menderes Nehri'nin doğduğu Apameia Antik Kenti'nin kurulu olduğu bu topraklara bütün vatandaşları, turistleri ve gezginleri bekliyoruz" dedi.