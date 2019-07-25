Son Dakika Haberleri: Haşhaş üreticisi baş fiyattan memnun
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Haşhaş üreticisi baş fiyattan memnun

51 dakika önce

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, 9 lira olan haşhaş baş fiyatlarının 10 liraya yükselmesinin çiftçileri mutlu ettiğini söyledi.

Haşhaş üreticisi baş fiyattan memnun, System.String[]
Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, 9 lira olan haşhaş baş fiyatlarının 10 liraya yükselmesinin çiftçileri mutlu ettiğini söyledi.
Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin alternatif geçim kaynakları arasında olan haşhaş üretiminin her yıl arttığını, bu yıl 50 ton haşhaş rekoltesi beklediklerini belirtti.
Gelecek yıl bu oranı 60 tona çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Karakaya, 2017'de 4 lira olan haşhaş fiyatlarının bu yıl 10 liraya yükseldiğini kaydetti.
Karakaya, "İlçemizin alternatif tarım ürünlerinden olan haşhaşta bu yılki fiyat artışı çiftçimizi sevindirdi. Elbette bu fiyat artışı hem çiftçimizi mutlu ederken, gelecek yıl haşhaş üretmek isteyen çiftçi sayımız da artıyor. Yöremizin ana geçimi badem, kiraz, hünnap ve zeytin olurken, bu tür ürünler de çiftçimize kazandırıyor. Yağışların bol olması haşhaşın kalitesini artırdı." dedi.
15 yıldır haşhaş üreticiliği yapan Mehmet Yıldız, "Bu yıl haşhaşımız çok iri ve güzel. 66 balya ürün yetiştirdim. Kilogramını 10 liradan sattım. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
Tekeler Mahalle Muhtarı Abdurrahman Ünlü ise mahallede 57 hanenin haşhaştan geçimini sağladığını, çiftçilerin mahsulden ve fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.
Mehmet Karakaya, Karakaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:59 Kaynak: AA
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