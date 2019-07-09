Haşhaş üreticisinin yüzü güldü



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı, Kızılören ve Hocalar ilçelerinde haşhaş hasadı başladı. Kilosu 20 liraya satılan haşhaş üreticinin yüzünü güldürdü.

Sandıklı, Kızılören ve Hocalar bölgesinde 5 bin dekarı sözleşmeli, 20 bin dekarı geleneksel olmak üzere 25 bin dekar alanda ekimi yapılan haşhaşın hasadına başlandı. Geçen yıl 20 bin dekar alanda ekimi yapılan ve 1200 tona yakın rekolte elde edilen bölgede, bu yıl yaklaşık 1900 ton rekolte bekleniyor. Geçen yıl hasat başlangıcında kilosu 8- 10 lira arasında alıcı bulan haşhaşın fiyatı bu yıl yüzde 100 artarak, 20 liraya yükseldi. Haşhaş alım fiyatları üreticinin yüzünü güldürürken, hasadın 20 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

'FİYAT DAHA DA YÜKSELECEK'

Alagöz köyü üreticilerinden Mehmet Yılmaz, "Haşhaş kırımı başladı. Haşhaş kırımı yaptıktan sonra makine yardımıyla haşhaş ve kabuğunu ayrıştırıyoruz. Kapsülünü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satıyoruz. Haşhaşını da serbest piyasada tüccara satıyoruz. Kapsülü ilaç sanayinde, haşhaşı da ezme yaparak, bükme ve börekte kullanılıyor. Haşhaşın kilogramı 20 lira civarında. Daha da yükseleceği söyleniyor. Bütün üretici arkadaşlarıma bereketli, bol ürünlü sezon dilerim" dedi.

'BU YIL 20 LİRA OLDU'

Bir diğer üretici Sezer Yılmaz, verim ve fiyat açısından bu yıl haşhaş hasadının yüz güldürdüğünü vurgularken, "Haşhaş fiyatları bu yıl güzel. Kilogram fiyatı 20 lira ve üzerinde seyrediyor. Geçen yıl fiyatlarda makas aralığı çoktu. Hasat döneminde 8 ile 10 lira arasında kilogramı satıldı. Sezon sonrası 16 liraya kadar çıktı. Bu yıl hasat zamanında 20 liradan başladı. Bu çiftçilerimiz için güzel haber. Patates ve şeker pancarında yaşanan sıkıntılardan dolayı bu yıl haşhaş ekiminde artış yapmıştık. Bu da üretici için iyi oldu" diye konuştu.



- Afyonkarahisar