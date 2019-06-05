Son Dakika Haberleri: Haşhaş ve gelincik çiçekleri şöleni
Son Dakika Güncel Haber

Haşhaş ve gelincik çiçekleri şöleni

29 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarlada birlikte açan haşhaş ve gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu.

Haşhaş ve gelincik çiçekleri şöleni, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarlada birlikte açan haşhaş ve gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu.
Sandıklı'ya bağlı Kozvan köyü girişinde yaklaşık 10 bin metrekarelik tarlada haşhaş ve gelincik çiçekleri birlikte açtı. Haşhaşın beyaz, gelinciğin kırmızı açan çiçekleri görsel şölen oluşturdu. Yol üzerinden geçen bayram tatilcileri ve vatandaşlar ise tarlada hatıra fotoğrafı çekti.
Abdullah Albayrak, "Bayram tatili için eşimin memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyüne doğru giderken, Kuyucak köyünde yol üzerinde bu tarlayı gördük. Çok enteresan. Gelincik tarlalarına alışkınız ama burada her renkten var. Uzaktan da çok güzel bir ahengi var. Etrafta yine bu şekilde doğa manzaraları var. Biz de durup fotoğraf çektik. Tabi Anadolu'nun neresine gitseniz cennet. Buraların kadrini kıymetini bilmek lazım. Buranın tarımla uğraştığı bitkilerden biri haşhaş. Haşhaş gelinciklerle birleşmiş. İnanılmaz bir ahenk" dedi.


- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
Afyon, Sandıklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı Dolar, 5,80'nin altına geriledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:40:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haşhaş ve gelincik çiçekleri şöleni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]