"Haşhaşella" da hedef ihracat - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Haşhaşella' da hedef ihracat - Son Dakika

"Haşhaşella" da hedef ihracat

6 saat önce

Haşhaşın tanelerinden üretilen ve Afyonkarahisar'da "milli çikolata" olarak da isimlendirilen "Haşhaşella"nın ihraç edilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Haşhaşın tanelerinden üretilen ve Afyonkarahisar'da "milli çikolata" olarak da isimlendirilen "Haşhaşella"nın ihraç edilmesi için çalışmalar yapılıyor.

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde 1960'lı yıllarda Ümmet Aşgın'ın haşhaş tohumu ticaretiyle başladığı işi bugün oğulları sürdürüyor. Aşgın ailesi, kendi Ar-Ge çalışmalarıyla 10 yıl önce haşhaş ezmesinin bir türü olan ve sürülebilir çikolataya benzeyen ürünü "Haşhaşella"yı üretti.

Kısa sürede lezzeti ve tadıyla Afyonkarahisar ile çevre illerde büyük ilgi gören ürün, Türkiye'deki zincir ve sanal marketlerde de yerini aldı.

Beldede atölye ortamında üretimi yapılan "Haşhaşella" için devletten hibe desteği sağlandı ve İhsaniye'de 3 bin metrekarelik modern bir tesis oluşturuldu.

İlçede 50 kişiye istihdam sağlayan işletme, doğal vitamin deposu olan, başta "Haşhaşella" olmak üzere haşhaş ürünlerinin Türkiye'deki ağını yaygınlaştırmayı ve ihracat yapmayı hedefliyor.

İşletme Müdürü Süleyman Aşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haşhaşın protein, fosfor, kalsiyum ve omega yağ asitleri bakımından zengin olduğunu söyledi.

Aşgın, yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucu görünümüyle çikolataya benzer özellikteki Haşhaşella'yı belirterek, "Haşhaşella'nın içerisinde kesinlikle kimyasal bir katkı maddesi yoktur. Tamamen haşhaş tanelerinin şekerle tatlandırılarak krema kıvamına getirilmesidir. Ürünümüz, haşhaşın kendi rengi, tadı ve kokusundan ibarettir. Ayrıca, Haşhaşella, kesinlike bir çikolata da değildir. Görünümüyle çikolataya benzer ama tadıyla farklılık gösterir. Çikolataya göre çok daha besleyici ve faydalıdır." ifadelerini kullandı.

"Milli çikolatamızı dünya ülkelerine benimsetmek ve satmak istiyoruz"

Taleplerin sürekli artması nedeniyle büyük bir tesise ihtiyaç duyduklarını anlatan Aşgın, şöyle devam etti:

"Haşhaşella üretim kapasitemizi 3-4 kat artırdık. Tesisimizde ağırlıklı kadın işçi olmak üzere 50 personelimizle yılda 2 bin ton haşhaş işliyoruz. Haşhaş ürünlerimizi Katar, Libya, Hindistan ve bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeye satıyoruz ancak Haşhaşella'da bazı prosedürler ve tanıtım eksiklerimizden dolayı ihracatımız şu an için yok. Ama milli çikolatamızı dünya ülkelerine benimsetmek ve satmak istiyoruz. Haşhaşella'nın ihracatı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Firmanın Gıda Mühendisi Kübra Ceylan da bu ürünü dünya ülkelerine tanıtmayı istediklerini anlatarak, "Haşhaşella'yı Ar-Ge çalışmalarıyla daha da geliştirerek farklı ürün gruplarına işlemeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarımız da devam etmektedir" dedi.

Haşhaşella da hedef ihracat

İhracat, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Herkes çikolata sanıyor ama gerçek bambaşka! Haşhaşella da hedef ihracat
Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:54:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Haşhaşella" da hedef ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]