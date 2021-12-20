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Haşhaşı kıran ve tohumunu ayıran makine, ekim yapılan illerden ilgi görüyor - Son Dakika

Haşhaşı kıran ve tohumunu ayıran makine, ekim yapılan illerden ilgi görüyor

20.12.2021 11:43
Haşhaşı kıran ve tohumunu ayıran makine, ekim yapılan illerden ilgi görüyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarlada haşhaş hasadı yapmakta zorlanan 62 yaşındaki makine ustası Mustafa Yüksel'in atık malzemelerden yaptığı tarım aletiyle haşhaş kırılarak kapsülü ve tohumu ayrılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarlada haşhaş hasadı yapmakta zorlanan 62 yaşındaki makine ustası Mustafa Yüksel'in atık malzemelerden yaptığı tarım aletiyle haşhaş kırılarak kapsülü ve tohumu ayrılıyor.

Makine ustası da olan Yüksel, yaklaşık 10 yıl önce ilçedeki arazisine ekimini yaptığı haşhaş bitkisinin hasadında zorlandı.

Haşhaş hasadı için yeni bir tarım aleti yapmaya karar veren Yüksel, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında çalışmalara başladı.

"Haşhaş kırma makinesi" adını verdiği makinenin büyük bir kısmında atık malzemeleri kullanan Yüksel, 2011 yılında üretimi yaklaşık 6 ayda yaptı.

Yüksel, AA muhabirine, yaptığı tarım aletine trafikten men edilen kamyonetin 4 silindirli ve 85 beygirlik motorunu uyarladığını söyledi.

Tasarımın kendisine ait olduğunu dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:

"Makinenin biçme tablasının uzunluğu 2 metre 80 santimetredir ve 62 bıçaktan oluşur. İnip kalkması kabinin içerisinden kumanda edilen hidrolik sistemlidir. Makine, biçime başladığı zaman ön kısımdaki boyu kendisi ayarlıyor. Kesilmiş olan haşhaşlar parçalanarak iki elekte temizlenerek depoya doluyor. Kapsülü de başka bir depoya aktarılıyor. Zayiat verme olasılığı çok düşük. Yani günlük 250 kişinin yaptığı işi yapıyor."

-"Yoğun sipariş alıyoruz"

Zaman içinde haşhaş kırma makinesinin üst modellerini ürettiklerini aktaran Yüksel, "Parçalarını ayrı ayrı yerlerden temin ettiğimiz atık malzemeleri yenileyerek demire hayat veriyoruz. Ayrıca kimyon, anason, nohut gibi ürünlerde de bu makine kullanılıyor. Ben ilkokul mezunuyum. Sanayide bir yıl kadar çırak olarak çalıştım. Daha sonra kendi kendimizi eğiterek bu noktaya geldik. 6 ayda bir makina üretimi gerçekleştirebiliyoruz. İmkanlarımız kısıtlı, seri üretime geçemiyoruz. 2011 yılında 10682-Y patent numarası ile biçerdöverimizi adımıza patentlettik."diye konuştu.

Yüksel, tarım aletinin tarlaya girdiğinde birçok işçinin haftalarca yapacağı işi kısa sürede yaptığını vurgulayarak, "Tarlada hasada başlayan biçerdöverimiz, hem kırımı gerçekleştiriyor hem de kapsülü ile haşhaş tohumunu ayırarak işi ve maliyeti düşürüyor. Ama bizim gücümüz bunu seri üretimde yapmaya yetmiyor. Isparta, Denizli, Burdur, Konya, Eskişehir, Amasya, Çorum ve haşhaş ekilen bütün bölgelerden yoğun sipariş alıyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Yüksel, Yüksel Yeni, Karahisar, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haşhaşı kıran ve tohumunu ayıran makine, ekim yapılan illerden ilgi görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haşhaşı kıran ve tohumunu ayıran makine, ekim yapılan illerden ilgi görüyor - Son Dakika
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