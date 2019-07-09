Son Dakika Haberleri: Haşim Bakbak camisi ibadete açılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Haşim Bakbak camisi ibadete açılıyor

1 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malazgirt mahallesi'ne yapılan Haşim Bakbak Camisi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Haşim Bakbak camisi ibadete açılıyor, System.String[]
Malazgirt, Şahinbey, Güncel
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malazgirt mahallesi'ne yapılan Haşim Bakbak Camisi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Göreve geldiği günden bu yana her semte bir sosyal tesis ve cami yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malazgirt Mahallesi'ne yapılan Haşim Bakbak Camisi'nde yapılan çalışmaları ekibiyle yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Camimizi yakında hizmete açacağız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camilerin İslamiyet'in sembolü olduğunu belirterek, "Mahallelerimiz geliştikçe oraların okul, sosyal tesis, park, pazar ve cami ihtiyaçları da belediyemiz tarafından karşılanıyor. Şu anda Malazgirt Mahallemizde inşaatı devam eden Haşim Bakbak Camisi'nde incelemelerde bulunduk. Camimizin inşaat çalışmalarında son aşamaya geldik. İnşallah çok yakın bir zamanda ibadete açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Yurt dışından alışverişe 5 ürün kısıtlaması AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:41:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haşim Bakbak camisi ibadete açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]