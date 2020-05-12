Haşim Merdoğlu, DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanlığına aday oldu - Son Dakika

Diyarbakır Özel Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



Genel Başkanlığını eski Bakanlardan Ali Babacan'ın yaptığı DEVA Partisi'nin Diyarbakır il başkan adaylığı için başvuru yapan Merdoğlu, bugüne kadar siyasete atılmayı düşünmediğini ancak DEVA Partisinin ortaya koyduğu programdan ve Ali Babacan'ın açıklamalarından sonra böyle bir karar aldığını söyledi. Merdoğlu, "Yıllardır eğitim ve ticaret alanlarında yatırımlar yaparak, üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundum. 10 yıl belediyecilik, 10 yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik yaptım. Yaklaşık 15 yıldır da ticaretle uğraşıyorum. Diyarbakır Maarif Okulları kurucusuyum ve yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım" dedi.



"Yıpranmamış ve güçlü bir kadroya ihtiyaç var"



Artık siyasette yeni yüzlere ve yaralayıcı olmayan bir üsluba ihtiyaç olduğunu kaydeden Merdoğlu, "DEVA Partisinin siyaseti kişiler üstü görüp, demokrasiyi önceleyen bir programla yola çıkması, benim gibi, geniş halk kitlelerini heyecanlandırdı. Siyaset kutuplaştıran değil, tam tersine birleştiren bir üslupla yapılmalı. Partinin programını, kuruluş felsefesini, ortaya koyduğu ilkeleri incelediğimde benim siyasete bakış açımın da aynı noktada olduğunu gördüm. Türkiye'nin her geçen gün ağırlaşan ve kronik hale gelen ekonomik, siyasi, demokratik ve hukuki alanlarda sorunları var. Ülkemiz kutuplaşmadan ancak tüm farklılıkları zenginlik olarak kabul edip, herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı ile çıkabilir. Kutuplar arasında sıkışan bir siyasi ortam var, bunu aşmak için de yeni bir dile ihtiyaç var. Yıpranmamış ve güçlü bir kadroya ihtiyaç var. Tüm bunları DEVA Partisinde gördüğüm için bu yola çıktım" diye konuştu. - DİYARBAKIR