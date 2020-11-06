Haşim Taçi: Eski Kosova Cumhurbaşkanı geceyi Lahey'de cezaevinde geçirdi - Son Dakika
BBC

Haşim Taçi: Eski Kosova Cumhurbaşkanı geceyi Lahey'de cezaevinde geçirdi

06.11.2020 14:47
Haşim Taçi: Eski Kosova Cumhurbaşkanı geceyi Lahey'de cezaevinde geçirdi, System.String[]

Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi Savcılığı, eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanığın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, mağdurları yargılamaya katılmak için başvuru yapmaya çağırdı.

Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin de aralarında bulunduğu dört sanığın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, mağdurları yargılamaya katılmak için başvuru yapmaya çağırdı.

Dün Hollanda'ya getirilerek tutuklanan Taçi ve diğer Kosovalı yetkililer, geceyi Kosova Özel Mahkemesi Cezaevi'nde geçirdi. Mahkeme, iddianamede adı geçen diğer zanlıların yakalanması için Kosova'da operasyonların sürdüğünü açıkladı.

Kosova'da 1998 - 2000 yılları arasında işlendiği belirtilen savaş suçlarını araştırmak amacıyla kurulan özel mahkeme, 26 Ekim'deki özel oturumda, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, eski Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Kurtuluş Örgütü (UÇK) sözcüsü Yakup Krasniki ile UÇK yöneticilerinden Recep Selimi hakkındaki iddianameyi kabul etti.

Perşembe günü savcılık tarafından iddianamenin açıklanması üzerine, Haşim Taçi, Kosova Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Taçi, aynı gün Hollanda'nın Lahey kentine getirilerek gözaltına alındı.

Taçi, Çarşamba günü Lahey'e getirilen Kadri Veseli, Yakup Krasniki ve Recep Selimi ile birlikte geceyi Kosova Özel Mahkemesi Cezaevi'nde geçirdi.

Dokuz kişi suçlanıyor

Savcılık, polis ve Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonu'nun yeni gözaltılar için şu anda Kosova'da operasyonlarını sürdürdüğünü açıkladı. Mahkeme Taçi ile birlikte dokuz kişiyi suçluyor.

UÇK yöneticilerinden Nesim Haradinay ve Hüsnü Gucati, 25 Eylül'de tutuklanarak Lahey'deki cezaevine nakledilmişti.

Kosova Özel Mahkemesi Başkanı Ekaterina Trendafilova, kabul edilen iddianamede yer alan suçlara bağlı olarak fiziksel, zihinsel veya maddi zarara uğramış mağdurları, yargılamaya katılmak için başvuru yapmaya çağırdı.

Kosova'da işlenen suçların hedefi olan kişiler ya da yakınları, "mağdur katılım bürosu" ve mağdur avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurabilecek.

Mahkeme Başkanı Trendafilova mağdurların seslerini duyurmasının, adalet için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

'Mağdurların çektiği acıları gözden kaçırmamalıyız'

Mahkeme Savcısı Jack Smith de, "İddianamelerde yer alan suçlar ciddi suçlardır ve mağdurların çektiği acıları gözden kaçırmamalıyız" dedi.

İddianamede Haşim Taçi ve diğer Kosovalı yöneticiler, "Yasadışı veya keyfi tutuklama, zalimane muamele, işkence ve cinayet gibi savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemekle" itham ediliyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde önümüzdeki günlerde başlayacak yargılama, halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Kosova'daki çatışmalar nedeniyle suçlanan Sırp yetkililer, Lahey'deki Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi tarafından cezalandırılmıştı.

Kosovalı Arnavutlar'ın yargı önüne çıkarılması için AB'nin girişimiyle Lahey'deki özel mahkemenin kurulması kararlaştırıldı.

AB ile varılan anlaşma sonucu Ağustos 2015'de Kosova Parlamentosu'nun da onaylamasının ardından Kosova Özel Mahkemesi resmen kuruldu.

Lahey'deki mahkeme AB'nin yanı sıra Türkiye, ABD, Kanada Norveç ve İsviçre tarafından da maddi olarak destekleniyor.

Haşim Taçi: Eski Kosova Cumhurbaşkanı geceyi Lahey'de cezaevinde geçirdi

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Son Dakika Dünya Haşim Taçi: Eski Kosova Cumhurbaşkanı geceyi Lahey'de cezaevinde geçirdi - Son Dakika Dünya

BBC

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